昨年俳優に復帰した伊勢谷友介（４９）がイメージチェンジした姿を見せた。２７日までにインスタグラムで「この生地！薄くて軽く、涼しくて、速乾。シャツだとカッコつくところもありますので、おすすめです」などとつづり、涼しげなシャツと短パン姿をアップした。これまでの映画やドラマではタイトなオールバックや短髪のイメージだったが、かなり髪が伸びてカールしている。日に焼けた肌もワイルドさを演出。伊勢谷とは分