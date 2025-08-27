■鳥羽洋行 4,200円(+190円、+4.7％) 鳥羽洋行 [東証Ｓ]が大幅高で3日続伸。25日取引終了後、6万株（自己株式を除く発行済み株数の1.51％）を上限に26日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）で自社株を取得すると発表。これが材料視された。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、鳥羽洋行は26日に買い付けを実施し、4万5000株を取得した。 ■ハイブリッド 408円(+17円、+4.4％)