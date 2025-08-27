9回の大ピンチに超美技を見せた阪神・小幡竜平(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext阪神は8月26日のDeNA戦（横浜）に3-2の逆転勝ち。2点を追う9回に、5番・大山悠輔の右越え8号2ランなどで、ひっくり返した。その裏の満塁の大ピンチを、石井大智が踏ん張り、自身が持つ連続無失点試合の日本記録を「43」に伸ばした。【動画】石井の連続0封試合継続をアシスト！小幡の神ダイブをチェック若武者の神ダイブが、石井の記録更新をアシ