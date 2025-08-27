角田は「ザントフォールトがすごく好き」と前向きな言葉を口にした(C)Getty Imagesいよいよ8月29日より、F1第15戦オランダGPが幕を開ける。およそ4週間ぶりに行われるレースでは、久々に目の当たりにする各チームのマシンやドライバーのパフォーマンスに、それぞれどのような変化が見られるのか。サマーブレイクを経て迎える一戦は、見逃せない展開になることは間違いない。【動画】壁にぶつかってマシンは一回転衝撃を生んだ