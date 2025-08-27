正念場が続くドジャースのコンフォート(C)Getty Images打率1割台に苦しむドジャースのマイケル・コンフォートが、攻守で存在感を示した。現地時間8月25日の本拠地レッズ戦に「7番・左翼」で先発出場。2本の二塁打を含む4打数2安打で、7-0の完勝に貢献した。【動画】米記者も歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーンをチェックまずは守備で魅せた。2回には頭上を越えそうな飛球をジャンピングキャッチ。そして、バットでは5