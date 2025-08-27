【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）の広報担当者は26日、トランプ大統領によるクック理事の解任通告に関し「裁判所のいかなる判断にも従う」とコメントした。司法判断前の人事措置に否定的な立場を示した。