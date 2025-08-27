フィギュアスケート男子の元世界王者で、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（２７）が２６日、自身プロデュースのアイスショー「ＩｃｅＢｒａｖｅ２京都公演」（１１月１、２日、京都アクアリーナ）の会見を大阪市内で行った。６月に初めて「ＩｃｅＢｒａｖｅ」を手がけ、「−２」では新たな展開を予定。交際中のフィギュアスケーター、本田真凜さん（２４）とのダンスはさらにレベルアップを目指しており「リフトは