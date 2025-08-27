医療費無償化の対象年齢引き上げを山中市長（中央）に要望する自民、公明両市議団＝２６日、市役所小児医療費無償化の政策を巡り、自民、公明両党の横浜市議団は２６日、山中竹春市長に対象年齢を早期に１８歳まで引き上げるよう要望した。両市議団は、他自治体ではすでに高校生世代まで無償化の対象にしていると指摘。国の責任で全国一律実施すべきだとの見方もあるとする一方、山中氏が市長選で公約した「もっと子育てしたい