北朝鮮・咸鏡北道の国境地域で、国家保衛省の保衛員が中国キャリアの携帯電話の使用者摘発を強化していることが、デイリーNKの複数の現地情報筋から明らかになった。特に来月予定されている第3四半期の「実績総和（業績評価会議）」を前に、摘発件数を増やすため、住民への圧力が高まっているという。情報筋によれば、会寧（フェリョン）、茂山（ムサン）、温城（オンソン）などの国境地帯で保衛員が住民を訪ね、「中国の携帯を持