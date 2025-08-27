◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―１巨人（２６日・マツダスタジアム）１９日のヤクルト戦に続く勝利を狙った戸郷（巨）は、７回を３失点で敗戦投手。今年の勝敗は４勝８敗となったが、勝利した次の登板は−●−●。２試合続けての白星が一度もない。今年は広島戦に全てマツダで３度目の登板。内容を見ると月・日回―失（打―安）４・１１●３回１／３―１０（２０―１０）５・１３−５回―４（２３―８）８・２６●７