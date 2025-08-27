家族のため、会社のためと仕事に邁進し、長年の単身赴任にも耐えてきた。定年を迎えれば、ようやく穏やかな暮らしが手に入る――。しかし、その長年の犠牲が、かえって家族との間に取り返しのつかない溝を生んでいたとしたら。高収入のエリートサラリーマンが直面した定年後の厳しい現実は、決して他人事ではない、現代の多くの家庭に潜む問題なのかもしれません。長年の単身赴任生活…定年後「ようやく家族との時間が」と期待大手