七夕賞を逃げ切ったコスモフリーゲンが重賞連覇へ入念に乗り込まれている。畠山師は「休み明けだった七夕賞時よりも仕上げやすかった。今回はワンターンの2000メートル戦。未経験のコースだし、重量も（前走の56キロから）58キロになりますが、自分のリズムで走れれば」と持ち前の先行力に託している。ここも勝てばサマー2000シリーズ優勝。「獲れればいいですね」と語っていた。