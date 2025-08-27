「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）ギリギリの展開となった九回の攻防。守りのヒーローは間違いなく阪神・小幡だった。石井の無失点記録を助ける好守で虎党の視線を釘付けにした。１点リードの１死満塁。石井が絶体絶命のピンチを招いた。ここで三森が放った打球は誰もが二遊間を抜けたと思った。だが、ボールは飛びついた小幡のグラブに収まっていた。「あのスイングでちょっと詰まって、ふらふらっとした