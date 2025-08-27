7歳ディープモンスターは衰え知らずだ。1週前追いはCWコースでラスト2F10秒9→10秒9と強烈な伸びを発揮した。兼武助手は「先週しっかりやってだいぶ整った」と感触を口にする。近2走は目黒記念4着→小倉記念3着と小差のレースを続け、悲願の重賞制覇まであと一歩。「メンタル的に大人びてきた。目黒記念でだいぶ我慢できたので、その時のように脚をためることができれば」とイメージを膨らませた。