ナリタクリスタル（10、11年）に続く新潟記念連覇を目指すのがシンリョクカ。竹内師は「骨折明けで半信半疑だった昨年よりも順調だし、年を1つ重ねて落ち着きも出てきた」と好感触。「ヴィクトリアマイル（6着）は距離が短かったが、前に行って踏ん張ってくれた。チークピーシーズで出脚もついていたので今回も着けたい」と話していた。