ジューンS12着からの巻き返しを図るグランドカリナン。「（調子に）上下動がなくて安定している。いつも通りの状態でいけそう」と田島師。オープン入り後は小倉大賞典（7着）、新潟大賞典（4着）と重賞に挑戦。ともに勝ち馬に0秒4差と大きく負けてはいない。「切れないところがあるので雨が降ってくれれば。ある程度前に行って粘る競馬をしたい」とレースをイメージした。