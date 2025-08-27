23年エリザベス女王杯Vのブレイディヴェーグ。同年1勝クラス（東京）以来の芝2000メートル戦となる。宮田師は「2000メートル前後がベスト。この舞台は最初のコーナーまでが長い。しまいを伸び切るためには前半のリズムが大事になるんじゃないかと思っている」とポイントを挙げた。近走はマイルを中心に使われてきたが、実績を残している中距離戦でG1馬が底力を見せる。