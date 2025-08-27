「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）悪夢のような暗転だった。２点リードで九回を迎え、１点差に詰め寄られた２死一塁。ＤｅＮＡの守護神・入江が大山に痛恨の逆転２ランを浴びた。くしくも２７歳の誕生日。許してはならない一発を浴びた背番号２２は、マウンドにぼうぜんと立ち尽くした。三浦監督は悔しさを押し殺し、声を絞り出した。「あとアウトひとつが難しいところでね。守備も固めて守り切って、あと１