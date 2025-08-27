◇セ・リーグ阪神3―2DeNA（2025年8月26日横浜）阪神・ハートウィグが劇的勝利を導く粘投で来日2勝目を挙げた。「もっと良い投球ができたんじゃないかと反省したいですし、もっと改善できる。そこを見ています」0―2の8回から登板。先頭の佐野に右前打を許すなど2安打1四球と内容はいまひとつも、最後は2死一、二塁で林を二ゴロに仕留め得点は与えなかった。結果的にはこの粘りが勝利につながった。9回に大山の逆転2