「広島４−１巨人」（２６日、マツダスタジアム）巨人・戸郷が７回３失点で今季８敗目を喫した。４月１１日に３回１／３を１０失点でＫＯされて以来のマツダスタジアムの登板。「立ち上がりを探りながらやっていたので、自分のタイミングで投げられなかった」と、初回１死一、二塁でモンテロに先制の左越え適時二塁打を浴びるなど２失点。「僕の責任。初回の先制点。今日の試合はそこで負けた」と猛省だった。