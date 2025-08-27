「右肘関節鏡視下関節鼠摘出術」からの復帰を目指す、阪神の西純矢投手（23）が26日、SGL尼崎での残留練習に参加し、打者相手に登板した。全体アップで汗を流した後、打者10人に対して94球を投じた右腕。術後は試行錯誤しながらも「進んでいるのは進んでいる。（今日は）めちゃくちゃ思いっきりじゃないですけど、7割くらいとかそんな感じで。肘とかは全然問題ないので」と順調に段階を踏んでいる。今春の沖縄・具志川キャン