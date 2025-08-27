◇セ・リーグ阪神3―2DeNA（2025年8月26日横浜）【阪神・藤川監督語録】▼タイガースらしさが出た（打線は）まあまあ課題もありながらですけど。課題が出ても構わないので。タイガースらしい粘り強い野球が出ていると思います。▼大山のV弾で感情的に？僕ですか？ないです。（結果が出たのは）練習からの姿ですか。▼小幡が美技それは常々言っているチームの一部ですね。