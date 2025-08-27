「オリックス６−５ロッテ」（２６日、京セラドーム大阪）快音が響き渡り、スタンドから大歓声が巻き起こった。これこそ値千金の一発だ。１点を奪われた直後の延長十回。オリックス・麦谷が横山から、鮮やかな同点ソロを右翼席に放った。ドラフト１位ルーキーにとって、うれしいプロ初本塁打となった。「最高です。チームの勝利に貢献したいと思っていたので、同点ホームランを打てて良かったです。両親もそうですけど、今ま