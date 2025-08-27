「西武２−２日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）勝てなかったが、負けなかった。粘りに粘った４時間超の熱戦は、今季３試合目の引き分け。日本ハム・新庄監督は険しい表情で切り出した。「今日は勝っとかなアカン。同点じゃ意味ない。今日は何としても勝って乗っていく一つのポイントの試合だったから悔やまれますね」。そう悔しがったが、首位・ソフトバンクにゲーム差なしの２厘差と肉薄した。初回に清宮幸の中前適時打