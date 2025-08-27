新日本プロレスに入団しプロレスラーに転向した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）、が２６日、ベルーナドームで行われたプロ野球の西武−日本ハム戦でセレモニアルピッチを務めた。来年１月４日の東京ドーム大会でデビュー戦を行うだけに「ドームの前哨戦で真っすぐを真ん中に投げたい」と予告すると、ストライク投球を披露しガッツポーズ。「１００点。これ以上ない」と自賛した。ほぼ毎日道場で