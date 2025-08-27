ワークマンが発売したリカバリーウェア。破格の価格設定と確かな機能性を両立したこの製品が、大きな注目を集めている（撮影：筆者）【写真を見る】一般医療機器として認定されたワークマンのリカバリーウェアとは？近年、スポーツコンプレッション・リカバリーウェア市場が拡大を続けている。Fortune Business Insightsなどの調査によると、この分野は今後も年平均6〜8%の成長が見込まれており、運動習慣のある人々だけでなく、ビ