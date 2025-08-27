「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）最後の最後にドラマが待っていた。阪神は九回２死一塁から大山悠輔内野手（３０）の右越え８号２ランで試合をひっくり返し、劇的な逆転勝ちを収めた。両リーグ７０勝一番乗りで貯金は今季最多の２８。２００３、０５年に記録した球団１シーズン最多の８７勝ペースとなった。巨人が敗れ、優勝マジックは２つ減って「１４」。藤川阪神が一直線にゴールへと突き進んでいる。「