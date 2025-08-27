「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）阪神が逆転で３連勝。優勝マジックを「１４」とした。２点を追う九回、佐藤輝の中犠飛で１点差に迫ると、２死一塁から大山の８号２ランで試合をひっくり返した。ハートウィグが２勝目、九回を締めた石井が７セーブ目を挙げた。藤川監督は「タイガースらしい粘り強さが出た」と称賛していた。以下、藤川監督との一問一答。◇◇−チーム一丸の勝利。「最後にびっく