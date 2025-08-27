小倉の新馬戦を逃げ切ったジュジュドールは短期放牧を挟んで重賞に挑戦。1週前は初コンビを組む高杉を背に坂路で4F50秒5の自己ベストをマークした。西園翔師は「思ったより時計は速くなったけど、馬の行く気に合わせていた。無理はしていないし、スピードがあるのは間違いない」とうなずく。初戦はハナを切って2馬身半差の快勝。「能力を見せてくれた。レイデオロ産駒なので1F延長も問題ないと思う」と舞台替わりを歓迎した。