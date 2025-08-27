「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）白球が右翼スタンドに飛び込むと、阪神・村上はベンチを飛び出してほえた。森下とハイタッチを交わし、満面の笑みで殊勲の大山を迎える。７回２失点の粘投に白星は付かない。それでもチームの勝利が心を満たした。感謝、感謝の１０７球。エースの重責を担う１年の勲章として、３年連続の規定投球回にも到達した。「自分が点を取られて苦しい試合になっていた。大山さん、野