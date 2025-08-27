ダート戦で初勝利を挙げたセイウンアインスは芝の重賞に挑む。武藤師は「芝馬かダート馬か、今回ではっきりすると思うが、体形は芝向き。左回りコースもスムーズ」と語る。女性ジョッキー史上3人目となるJRA通算100勝にあと2と迫った今村が前走に続きコンビを組む。21日の1週前追い切り騎乗後には「一生懸命走ることがストロングポイント。レースのペースなら折り合えるはずです」と手応えを語っていた。