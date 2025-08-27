今年も愛チャンピオンS（9月13日、レパーズタウン）から凱旋門賞（10月5日、ロンシャン）に向かうシンエンペラー（牡4＝矢作）の国内最終追いが26日、栗東で行われた。左回りのCWコースで6F81秒5〜1F11秒0をマーク。僚馬ジャックオダモ（3歳未勝利）を5馬身以上突き放した。吉田助手は「順調に来ているし、去年ほど歩様に硬さはない。心身ともに成長を感じる」と感触を口にした。今後は28日に成田空港から出国する。