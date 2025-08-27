「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）阪神が逆転で３連勝。優勝マジックを「１４」とした。２点を追う九回、佐藤輝の中犠飛で１点差に迫ると、２死一塁から大山の８号２ランで試合をひっくり返した。ハートウィグが２勝目、九回を締めた石井が７セーブ目を挙げた。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は大山について「優勝が懸かってくるこの時期に調子を上げてくるのはさすが」と絶賛した。◇◇ナイス