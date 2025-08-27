日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２６日、日本代表が１０月１４日に東京・味の素スタジアムで行われる国際親善試合でブラジル代表と対戦すると発表した。２０２２年６月６日の親善試合以来の顔合わせとなる。森保一監督（５７）はＪＦＡを通じて「うれしさと同時に身が引き締まる思いです」とコメントした。世界一に向けた腕試しとして、申し分ない相手だ。Ｗ杯で最多５度の優勝を誇るブラジルは、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ラ