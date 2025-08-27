7月、パワー半導体を製造するJSファンダリが破産したことを受け、8月26日、解雇された元従業員の再就職を支援するための合同企業説明会が小千谷市で開かれました。 【元従業員（50代）】「正直、ちょっとずつ金銭的に厳しくなっている」【元従業員（20代）】「お金はかかるものなので、生活していく上で大変」こう話すのは、パワー半導体ウエハーの製造を手がけていたJSファンダリの元従業員です。JSファンダリ