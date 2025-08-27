地域航空会社トキエアが新潟空港と和歌山県の空港を結ぶ初のチャーター便を運航しました。交流人口の拡大に向け、地域航空会社の取り組みに注目です。 8月26日、新潟空港に到着した地域航空会社トキエアの機体。この便は、和歌山県の南紀白浜空港から来たチャーター便です。【トキエアマーケティング室山村宗グループ長】「トキエアにとっては初めての2区間チャーター。ぜひ、