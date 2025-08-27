三浦市内で初めてとなる、海業の可能性検証事業が行われる北下浦漁港（上宮田地区）＝１９日、同市三浦市は２０２５年度、東京湾に面した北下浦漁港（上宮田地区）で海業の可能性を探るための実践的な検証を実施する。漁港施設と砂浜が一体となったメリットを生かし、秋以降に海産物の販売やビーチスポーツなどを実施する予定。担当者は「軌道に乗れば他地区にも同様の取り組みを広げていきたい」としている。北下浦漁港ではマ