◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―１巨人（２６日・マツダスタジアム）思わず、ベンチ前のラバーをグラブでたたいた。巨人・戸郷翔征投手（２５）はベンチから悔しげにグラウンドを見つめた。２死二塁を招いた７回。投手の床田に安打でつながれ、１番・中村奨に１４７キロを軽打されて痛恨の右前適時打。７回９安打３失点で自己ワーストタイの８敗目を喫した。マツダでは今季３戦２敗。「本当に今日は僕の責任」と視線を下げた。