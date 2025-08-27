米大リーグ（ＭＬＢ）が２６日（日本時間２７日）、２０２６年のレギュラーシーズン日程を発表。３月２５日（同２６日）、サンフランシスコでのジャイアンツ―ヤンキース戦１試合だけで開幕。他球団は２６日（同２７日）からスタートし、大谷翔平所属のドジャースは本拠にダイヤモンドバックスを迎えての３連戦を行う。来年は第６回ＷＢＣがレギュラーシーズン前に開催予定で決勝は３月１７日（同１８日）にマイアミのローデポ