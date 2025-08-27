メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市東区で26日深夜、路上に若い男女2人が倒れているのが見つかり、このうち10代から20代くらいの男性が死亡しました。 26日午後11時半すぎ、東区東桜の路上で人が2人倒れているのを通行人が発見し、110番通報しました。 警察によりますと、倒れていたのは男女で、10代から20代くらいの男性が病院に搬送されましたが約1時間後に死亡しました。 女性も10代から20代くらいで、重傷とみ