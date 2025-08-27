「ＤｅＮＡ２−３阪神」（２６日、横浜スタジアム）４番の犠飛で望みをつなぎ、チーム一丸で手にした逆転勝利だ。興奮冷めやらぬ中、阪神・佐藤輝はしばし感慨に浸った。「最後までみんなが自分の仕事をやろうとした結果、こういうゲームになったと思います。大山さんが打ってくれたので良かったです」劣勢を跳ね返した。２点を追う九回。１死から中野が執念の内野安打をもぎ取ると、３番・森下が打席に立つ。「自分がホー