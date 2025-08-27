※経済指標 ＊米耐久財受注（7月・速報値） 21:30 結果-2.8％ 予想-3.8％前回-9.4％（前月比） 結果1.1％ 予想0.2％前回0.3％（0.2％から修正）（除輸送・前月比） ※発言・ニュース ＊米２年債入札結果 最高落札利回り3.641％（WI：3.656％） 応札倍率2.69倍（前回：2.62倍） ＊トランプ大統領 ・ＥＵ、日本、韓国との貿易協定は完了。 ・ウクライナへの資金提供にもはや関与し