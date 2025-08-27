国に無登録でフィリピンにある会社の社債の購入を勧め、出資金を不正に集めたとして、男女9人が逮捕された事件で、警視庁がこのうち実質的経営者の男ら3人をきょうにも詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めたことがわかりました。捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで再逮捕されるのはフィリピン共和国の金融関連会社「S DIVISION HOLDINGS」の実質的経営者・須見一容疑者（45）ら男女3人です。3人は、2022年11月から一昨