障害を中心に活躍する高田潤（44）をはじめ、松山弘平（35）ら栗東所属の騎手13人が26日、滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」を訪問した。09年夏に始まった恒例のイベント。焼きそば、かき氷などを子供たちに振る舞った。発起人の高田は「子供たちは触れ合いを求めているし、成長している姿を見ることができてうれしい。ジョッキーを続けている限り（イベントを）続けていきたいと思います」と笑顔で語った。