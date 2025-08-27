お笑いコンビ「見取り図」が26日、都内で行われた消防団入団促進イベントに登場した。昨年に引き続き入団促進サポーターに就任し、消防団の活動服を着て登壇。20キロ減量し“激痩せ”で話題になった盛山晋太郎（39）の服にはかなり余裕があり「ズボンがぶかぶかでございます」と苦笑い。「ほぼ乳首まで上げてます。ハイウエストどころかハイバストです」と、ズボンのウエストを胸元まで引き上げてみせ会場の笑いを誘った。