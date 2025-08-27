◇主演映画「カラダ探しTHELASTNIGHT」試写会女優の橋本環奈（26）が26日、主演映画「カラダ探しTHELASTNIGHT」（監督羽住英一郎、9月5日公開）の都内の中高一貫校で行われた試写会にサプライズ登壇した。事前告知なく眞栄田郷敦（25）らと姿を現すと、会場は絶叫に近い大歓声と拍手。「映画を見た後の皆さんの表情が見られて凄くうれしい。元気が出ます」と語りかけると、生徒たちのボルテージはさらに上がった