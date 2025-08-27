沢口靖子（６０）が１０月期のフジテレビの月９ドラマで主演を務めるという。若者向けの恋愛ドラマというイメージが強い月９だが、近年は方針転換を図っている。先日発売の女性セブンによると、沢口が主演するのは「絶対零度」の新シリーズ。警察組織内の特殊チームが凶悪犯罪や未然に起こる事件の阻止に挑む姿を描いた刑事サスペンス。シーズン１、２は上戸彩、３、４は沢村一樹が主演を務め、いずれも高い人気を誇ってきた。