セ５位・中日は２６日のヤクルト戦（バンテリン）に０―２で敗れて借金１２。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３・５のままだが、４位・広島とは１・５に広がった。チームが一進一退の戦いを続ける一方、試合前に行われた細川成也外野手（２７）の月間ＭＶＰ（７月）表彰式に出席した大島宇一郎オーナー（６１）を直撃。２０１２年以来遠ざかっているクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出について中日グループ総帥の思いは――。―