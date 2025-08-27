◇主演舞台「また本日も休診〜山医者のうた〜」の製作発表俳優の柄本明（76）が26日、都内で主演舞台「また本日も休診〜山医者のうた〜」（東京・明治座、10月23日〜11月2日）の製作を発表した。21年上演の「本日も休診」以来、4年ぶりの新作で佐藤B作（76）と笹野高史（77）は続投。2人と50年以上の親交がある柄本は「同窓会でございます。昔からの仲間で芝居できるのがうれしい」と笑顔で話した。