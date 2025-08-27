ディック・スフローダーはUEFAプロライセンスを取ったのが遅かったこともあり、54歳の割にはトップレベルでのキャリアは浅いが、監督としての鬼才ぶりはオランダで広く知れ渡っている。その始まりは2021年11月から１年半率いたPECズウォーレでのスペクタクルなサッカー。21−22シーズンは最下位から脱することができず降格してしまったが、それでも最終戦が終わるとファンはスタンディングオベーションでチームを称えた。この